Sinan Akçıl bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Hollanda doğumlu olan Sinan Akçıl’ın memleketi...

Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülenen Burcu Kıratlı, "Boşanacağınız haberleri doğru mu? Araya üçüncü şahıslar mı girdi? Yoksa bir ihanet mi var?" sorusuna şu tanıtı vermişti: "Evet, şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya giren üçüncü kişiler de oldu. Onlar da ailelerimiz ve arkadaşlarımız. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz"