Sinan Akçıl bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Hollanda doğumlu olan Sinan Akçıl’ın memleketi...
Sinan Akçıl bakın aslen nereliymiş! Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan Sinan Akçıl, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Son olarak ikinci kez boşanmanın eşiğine geldiği Burcu Kıratlı'nın açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcının hayatı merak konusu oldu. 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde dünyaya gelen Akçıl'ın özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Sinan Akçıl aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Sinan Akçıl aslen nereliymiş...
Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan Sinan Akçıl, ikinci kez boşanmanın eşiğine gelen Burcu Kıratlı'nın açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülenen Burcu Kıratlı, "Boşanacağınız haberleri doğru mu? Araya üçüncü şahıslar mı girdi? Yoksa bir ihanet mi var?" sorusuna şu tanıtı vermişti: "Evet, şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya giren üçüncü kişiler de oldu. Onlar da ailelerimiz ve arkadaşlarımız. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz"
Hem müzik kariyeriyle hem de evliliğiyle çok konuşulan Sinan Akçıl'ın hayatı merak konusu oldu. 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde dünyaya gelen Akçıl'ın özellikle memleketi merak edildi.