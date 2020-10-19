Haberler Galeri Magazin Sinan Akçıl'dan 'hamile Azeri sevgili' iddialarına yanıt geldi! Eski sevgili listesi kabarık olan Sinan Akçıl...

Sinan Akçıl'dan 'hamile Azeri sevgili' iddialarına yanıt geldi! Eski sevgili listesi kabarık olan Sinan Akçıl...

Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren ve evlilikten 8 ay sonra boşanan Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde sular durulmuyor. Çift bir kez daha ayrıldı. Ayrılık ve beraberinde gelen hamilelik iddiası ile herkes şoke oldu. Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu, üstelik hamile olduğu ve bu nedenle de Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı iddia edildi. 38 yaşındaki Akçıl'dan iddialara yanıt geldi. Eski sevgili listesi bir hayli olan Sinan Akçıl'ın aşkları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

19.10.2020 14:51 - Son Güncelleme: 19.10.2020 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





