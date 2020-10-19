Sinan Akçıl'dan 'hamile Azeri sevgili' iddialarına yanıt geldi! Eski sevgili listesi kabarık olan Sinan Akçıl...
Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren ve evlilikten 8 ay sonra boşanan Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde sular durulmuyor. Çift bir kez daha ayrıldı. Ayrılık ve beraberinde gelen hamilelik iddiası ile herkes şoke oldu. Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu, üstelik hamile olduğu ve bu nedenle de Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı iddia edildi. 38 yaşındaki Akçıl'dan iddialara yanıt geldi. Eski sevgili listesi bir hayli olan Sinan Akçıl'ın aşkları sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İkinci kez evlenmeleri beklenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın sürpriz ayrılığının ardından ortaya atılan iddia magazin gündemini sarstı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.Sinan Akçıl'dan baba olacağı yönündeki dedikoduya sosyal medya üzerinden cevap geldi.Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.
38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi: Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.