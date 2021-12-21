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Haberler Magazin Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...

Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...

Simge Sağın'ın ayna pozunu gören dönüp bir daha baktı! İddialı kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Simge Sağın, bu kez siyah elbisesi ile çok konuşuldu. Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla ayna karşısında poz veren şarkıcı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Şarkıcının göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın dikkat çeke o paylaşımı...

21.12.2021 01:31 - Son Güncelleme: 21.12.2021 01:31
Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, 1,3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...

Özellikle sahne kostümleriyle çok konuşulan Sağın, bu kez siyah elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu.

Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...

Ayna karşısında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...

Birçok magazin ve fan sayfası ise ünlü şarkıcının pozunu kendi sayfalarına taşıdı. Sağın'ın paylaşımı böylelikle sosyal medyada hızla yayıldı.

Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Sağın'ın iddialı elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı kıyafeti fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

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