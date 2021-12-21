Simge Sağın’ın kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz verdi! Paylaşımı olay oldu hem bacak hem göğüs dekoltesiyle...
Simge Sağın'ın ayna pozunu gören dönüp bir daha baktı! İddialı kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Simge Sağın, bu kez siyah elbisesi ile çok konuşuldu. Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla ayna karşısında poz veren şarkıcı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Şarkıcının göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın dikkat çeke o paylaşımı...
21.12.2021 01:31
- Son Güncelleme: 21.12.2021 01:31
Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, 1,3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.