Simge Sağın’ın 7 günde 3 kilo verdiren diyeti! 43 yaşında 46 kilo kalmayı bu yöntemle başarıyor

Türk pop müziğinin güçlü ismi Simge Sağın, 2022 yılında bir gazeteye verdiği samimi bir röportajda fit görünümünün ardındaki sır perdesini aralamıştı. "Aşkın Olayım" şarkısıyla milyonların diline dolanan Simge, sahnedeki enerjisini koruyabilmek için beslenmesine ve egzersiz rutinine özel önem verdiğini vurgulamıştı.

🥖 TAM BUĞDAY EKMEĞİ Tam buğday ekmeği, Simge'nin beslenme düzeninde özel bir yer tutuyor. Kompleks karbonhidrat ve lif kaynağı olan bu ekmek, tokluk süresini uzatarak kan şekerini dengede tutuyor. Düşük glisemik indeksi sayesinde ani açlık krizlerinin önüne geçiyor, yağ yakımını destekliyor.

🍵 YEŞİL ÇAY Yeşil çay, içerdiği kateşinler ve kafein ile metabolizmayı hızlandırıyor. Özellikle karın bölgesindeki yağların yakılmasına yardımcı olan yeşil çay, Simge Sağın'ın diyetinin vazgeçilmezlerinden.

🌾 YULAF Lif açısından zengin yulaf, kan şekerini dengede tutarken uzun süre tokluk sağlıyor. Aşırı yeme isteğini baskılayan yulaf, düzenli tüketildiğinde yağ yakımını destekliyor.