Simge Sağın’dan yatak pozu! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Simge sosyal medyanın gündeminde! Icardi ile anılıyordu...
Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısının tribünlerde çalması üzerine Simge Sağın'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Simge Sağın ise futbolcuyla takipleşmeye başlamış, story'e de kalp emojisiyle yanıt vermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Simge'nin paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...
05.03.2023 23:09 - Son Güncelleme: 05.03.2023 23:09
Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısının tribünlerde çalması üzerine Simge Sağın'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Simge Sağın ise futbolcuyla takipleşmeye başlamış, story'e de kalp emojisiyle yanıt vermişti. Icardi aynı gün Wanda Nara ile ses getiren bir paylaşım yapmıştı.