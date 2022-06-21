Simge Sağın yatak odası paylaşımıyla olay oldu! Yetmedi tam 3 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi! Öyle pozlar verdi ki... “Aman dikkat”
Simge Sağın yatak odası paylaşımıyla olay oldu! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ve sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sağın, ilk olarak bikinisi ile yatak odasında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımıyla dikkat çeken Sağın, daha sonra ise dar taytı ve büstiyeriyle salonun ortasında baş aşağı durduğu anları yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımları, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Binlerce yorum alan Sağın'ın yaptığı hareketler herkesi şaşkına çevirirken bir takipçisi "Aman dikkat" ifadelerini kullandı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
21.06.2022 22:49 - Son Güncelleme: 21.06.2022 23:06
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahne performanslarının yanı sıra tercih ettiği iddialı kostümleriyle de sık sık adından söz ettirmişti.