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Haberler Magazin Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan

Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan

Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son olarak özel bir üniversite için sahne aldı ve orada verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Simge Sağın'ın Sezen Aksu ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Öte yandan leopar desenli mini elbisesiyle sahne alan Simge Sağın'a ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o paylaşımı...

13.05.2022 18:55 - Son Güncelleme: 13.05.2022 19:21
Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son olarak özel bir üniversitenin Bahar Şenlikleri için sahne aldı.

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Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan

Leopar deseni süper mini elbisesiyle sahneye çıkan Sağın, konserde verdiği iddialı pozları Instagrma hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Simge Sağın'ın Sezen Aksu ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan

Sağın, paylaşımının altına "Ne zaman Sezen'in ayakkabılarından birini giysem, o sahne bir başka muhteşem geçiyor..." notunu ekledi.

Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan

Öte yandan Simge Sağın'ın iddialı tarzı ve fit hali çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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