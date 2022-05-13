Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Sezen Aksu detayı çok konuşuldu! İddialı pozlara ilk yorum Seda Sayan’dan
Simge Sağın leopar desenli süper minisiyle ortalığı salladı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son olarak özel bir üniversite için sahne aldı ve orada verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Simge Sağın'ın Sezen Aksu ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Öte yandan leopar desenli mini elbisesiyle sahne alan Simge Sağın'a ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o paylaşımı...
13.05.2022 18:55 - Son Güncelleme: 13.05.2022 19:21
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son olarak özel bir üniversitenin Bahar Şenlikleri için sahne aldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Simge Sağın'ın Sezen Aksu ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.
Öte yandan Simge Sağın'ın iddialı tarzı ve fit hali çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.