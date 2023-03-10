Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...
Kariyeri ve konserlerinde tercih ettiği kostümlerle sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sağın, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah dar tulumuyla kamera karşısına geçen şarkıcı, spor pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken herkes aynı şeyi merak etti. İşte detaylar...
10.03.2023 01:38 - Son Güncelleme: 10.03.2023 01:41
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Simge Sağın, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son pozla gündem oldu.