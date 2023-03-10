Vav TV İzle
Haberler Magazin Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...

Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...

Kariyeri ve konserlerinde tercih ettiği kostümlerle sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sağın, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah dar tulumuyla kamera karşısına geçen şarkıcı, spor pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken herkes aynı şeyi merak etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.03.2023 01:38 - Son Güncelleme: 10.03.2023 01:41
Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Simge Sağın, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son pozla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...

Ünlü oyuncu, siyah dar tulumuyla verdiği spor pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...

Birçok magazin ve fan hesabı da Simge Sağın'ın paylaşımını kendi sayfasına taşıdı.

Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...

Böylelikle Instagram'da hızla yayılan kare, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Simge Sağın dar tulumunu giyip spor pozunu verdi! Herkes tek bir şeyi merak etti! 41 yaşındaki Simge’yi gören bir daha bakıyor...

Düzenli olarak spor yapan şarkıcı Simge Sağın'ın fit hali de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

SON DAKİKA