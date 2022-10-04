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Simge Sağın ayak bileğinden başlayan dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Siyahlar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahneden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah elbisesiyle sahne alan Sağın, konserden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, her iki yandan dekolteli olan elbisesiyle adeta sosyal medyaya damga vurdu. Ayak bileğinden koltuk altına kadar uzanan dekoltesiyle boy gösteren Sağın'a yorum yağdı. İşte Simge Sağın'ın o kostümü...

04.10.2022 00:54 - Son Güncelleme: 04.10.2022 00:54
Simge Sağın ayak bileğinden başlayan dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Siyahlar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabında son sahnesinden paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simge Sağın ayak bileğinden başlayan dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Siyahlar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı, her iki yandan dekolteli olan elbisesiyle sahnede verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge Sağın ayak bileğinden başlayan dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Siyahlar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Ayak bileğinden koltuk altına kadar uzanan dekoltesiyle boy gösteren Sağın'a yorum yağdı.

Simge Sağın ayak bileğinden başlayan dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Siyahlar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı kıyafeti fazla iddialı bularak eleştirdi.

Simge Sağın ayak bileğinden başlayan dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Siyahlar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan Simge Sağın'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

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