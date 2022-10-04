Simge Sağın ayak bileğinden başlayan dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Siyahlar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahneden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah elbisesiyle sahne alan Sağın, konserden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, her iki yandan dekolteli olan elbisesiyle adeta sosyal medyaya damga vurdu. Ayak bileğinden koltuk altına kadar uzanan dekoltesiyle boy gösteren Sağın'a yorum yağdı. İşte Simge Sağın'ın o kostümü...
04.10.2022 00:54 - Son Güncelleme: 04.10.2022 00:54
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabında son sahnesinden paylaşımda bulundu.