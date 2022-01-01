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Simge Sağın açıldıkça açıldı! Transparan süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı elbisesi olay oldu

Simge Sağın açıldıkça açıldı! Dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra iddialı tarzıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserlerinde tercih ettiği dekolteli elbiseleriyle sık sık gündem olmuştu. Sağın, yılbaşı konserin de yine oldukça iddialı bir elbise tercih etti. Süper mini eteğini transparan göbek açık üstüyle tamamlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı ikiye bölen o elbisesi...

01.01.2022 00:49 - Son Güncelleme: 01.01.2022 01:14
Simge Sağın açıldıkça açıldı! Transparan süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı elbisesi olay oldu

Son dönemin sevilen pop şarkıcılarından olan Simge Sağın, şarkılarının yanı sıra iddialı sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Simge Sağın açıldıkça açıldı! Transparan süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı elbisesi olay oldu

Yılbaşında sahne alan Sağın, süper mini eteğini transparan göbek açık üstüyle tamamladığı kostümüyle dikkat çekti.

Simge Sağın açıldıkça açıldı! Transparan süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı elbisesi olay oldu

Konserden karelerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem olan Sağın'a kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

Simge Sağın açıldıkça açıldı! Transparan süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı elbisesi olay oldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcının elbisesini beğendi ancak bazıları hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Sağın'ın kıyafetini fazla iddialı bularak eleştirdi.

Simge Sağın açıldıkça açıldı! Transparan süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı elbisesi olay oldu

İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı ikiye bölen o elbisesi…

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