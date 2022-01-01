Simge Sağın açıldıkça açıldı! Transparan süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı elbisesi olay oldu
Simge Sağın açıldıkça açıldı! Dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra iddialı tarzıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserlerinde tercih ettiği dekolteli elbiseleriyle sık sık gündem olmuştu. Sağın, yılbaşı konserin de yine oldukça iddialı bir elbise tercih etti. Süper mini eteğini transparan göbek açık üstüyle tamamlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı ikiye bölen o elbisesi...
01.01.2022 00:49
- Son Güncelleme: 01.01.2022 01:14
Son dönemin sevilen pop şarkıcılarından olan Simge Sağın, şarkılarının yanı sıra iddialı sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettirmişti.