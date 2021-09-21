Şimdilerin en güzel kadınlarından Gökçe Bahadır da estetik harikası mı? Bu halini unutun meğer bir zamanlar Gökçe...
2001 yılında yayınlanan Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı Fulden karakteriyle hayatlarımız giren Gökçe Bahadır yıldızını Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Törpü Yeliz karakteriyle parlattı. En büyük patlamasını ise 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'yle yaptı. Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak hala hafızalarda Gökçe Bahadır. Şimdilerde 1 milyonu aşkın Instagram takipçisiyle sosyal medyada adından söz ettiren 38 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk dönemindeki hallerini görenler şaştı kaldı. Gökçe Bahadır'a estetikle gelen güzellik ağızları açık bıraktı. İşte başta Gökçe Bahadır olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...
21.09.2021 16:18
- Son Güncelleme: 21.09.2021 16:18
Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Hayranlarını geçmişe götüren Gökçe Bahadır'ın toy halleri dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nin Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...