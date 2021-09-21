Şimdilerin en güzel kadınlarından Gökçe Bahadır da estetik harikası mı? Bu halini unutun meğer bir zamanlar Gökçe...

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz. Onlardan biri de Gökçe Bahadır.