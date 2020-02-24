Şimdi gözlerden uzak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi oldukça tanıdık çıktı

5 yıldız atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandıran Sevinç Kıranlı, dizinin fanatiklerinin en çok sevdiği isimlerden biri. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu hem EDHO hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sonrası en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Valla 'Hatice'nin çok faydasını görüyorum. Ufak bir kaza yapmıştım bir süre önce. 'Dayıyı çağır, enişteyi çağır' diyerek insanlar takılmıştı. Öyle güzel tepkiler alıyorum.

'EDHO'da 'Hatice' ile gönülleri fethediyorsunuz...

Valla 'Hatice'nin çok faydasını görüyorum. Ufak bir kaza yapmıştım bir süre önce. 'Dayıyı çağır, enişteyi çağır' diyerek insanlar takılmıştı. Öyle güzel tepkiler alıyorum.