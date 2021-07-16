Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: "Ahmet Kural hapis yatacak mı?"
Sıla Gençoğlu'nu darbettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural, üç ayrı suçtan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son dakika gelişmesinin ardından herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor; 'Ahmet Kural hapis yatacak mı?' Yapılan yargılamada Ahmet Kural'ın cezası belli oldu, mahkeme, eski kararı yineledi. Kural'a; tehdit, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve bu cezaların da ertelenmesine karar verildi. Peki, Kural hapse girecek mi?
İstinaf Mahkemesi ise dosyayı "Tanık tarafından duyulduğu söylenen sözlerin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla olay saatine uygun düşecek şekilde mahallinde keşif yapılması yönünde delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması" nedeniyle kararı kesin olmak üzere bozmuş ve delillerin yeniden toplanması için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.
KARAR KESİN DEĞİL
"Yerel Mahkeme'nin verdiği 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kesin karar değildir" diyen Aydın, bu kararın bozulması için tekrar bir üst mahkemeye başvurduklarını söyledi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Kural'ın lehine verilen kesin nitelikteki bozma kararına Yerel Mahkeme'nin uymadığını, delilleri yine tam olarak toplamadan karar verdiğini söyleyen Aydın sözlerine şöyle devam etti: