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Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: "Ahmet Kural hapis yatacak mı?"

Sıla Gençoğlu'nu darbettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural, üç ayrı suçtan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son dakika gelişmesinin ardından herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor; 'Ahmet Kural hapis yatacak mı?' Yapılan yargılamada Ahmet Kural'ın cezası belli oldu, mahkeme, eski kararı yineledi. Kural'a; tehdit, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve bu cezaların da ertelenmesine karar verildi. Peki, Kural hapse girecek mi?

16.07.2021 11:08 - Son Güncelleme: 16.07.2021 11:08
Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: Ahmet Kural hapis yatacak mı?

"Ahmet Kural hapis yatacak mı?"

Sıla'nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: "Ahmet Kural hapis yatacak mı?" Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Ahmet Kural'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

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Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: Ahmet Kural hapis yatacak mı?

Uzun süredir Ahmet Kural- Sıla davasından çıkacak sonucu bekliyorduk. Biliyorsunuz, Yerel Mahkeme Kural'a daha önce 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: Ahmet Kural hapis yatacak mı?

İstinaf Mahkemesi ise dosyayı "Tanık tarafından duyulduğu söylenen sözlerin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla olay saatine uygun düşecek şekilde mahallinde keşif yapılması yönünde delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması" nedeniyle kararı kesin olmak üzere bozmuş ve delillerin yeniden toplanması için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: Ahmet Kural hapis yatacak mı?

Ancak bu hafta çıkan karara göre mahkeme, üst mahkemenin bozma kararına uymayarak ve üst mahkemenin keşif talebini yerine getirmeyerek yine aynı cezayı istedi Kural için. Ben de çıkan bu kararı ve sonuçlarını konuşmak için Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ı aradım.

Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: Ahmet Kural hapis yatacak mı?

KARAR KESİN DEĞİL

"Yerel Mahkeme'nin verdiği 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kesin karar değildir" diyen Aydın, bu kararın bozulması için tekrar bir üst mahkemeye başvurduklarını söyledi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Kural'ın lehine verilen kesin nitelikteki bozma kararına Yerel Mahkeme'nin uymadığını, delilleri yine tam olarak toplamadan karar verdiğini söyleyen Aydın sözlerine şöyle devam etti: