Sıla’nın darp davasında karar çıktı herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: "Ahmet Kural hapis yatacak mı?"

Ancak bu hafta çıkan karara göre mahkeme, üst mahkemenin bozma kararına uymayarak ve üst mahkemenin keşif talebini yerine getirmeyerek yine aynı cezayı istedi Kural için. Ben de çıkan bu kararı ve sonuçlarını konuşmak için Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ı aradım.