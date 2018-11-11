Sılanın Ahmet Kurala yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddette, her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Ahmet Kural'ın ifade vermesinin ardından, arabuluculuk makamına sevk edilen tarafların ne karar vereceği merak ediliyor. Öte yandan Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı ortaya çıktı.
11 Kasım 2018 Pazar, 09:44:08 Güncelleme: 09:54:46
DUYGUSAL SÖZLER
Ahmet Kural ile Sıla'yı mahkemelik olmalarından sadece birkaç hafta önce barıştıran, sonrasında dava dosyasına giren "romantik şarkı"nın "Boş Ev" olduğu ortaya çıktı.
Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait "Boş Ev" hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.
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