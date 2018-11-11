Sılanın Ahmet Kurala yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

DUYGUSAL SÖZLER

Ahmet Kural ile Sıla'yı mahkemelik olmalarından sadece birkaç hafta önce barıştıran, sonrasında dava dosyasına giren "romantik şarkı"nın "Boş Ev" olduğu ortaya çıktı.

Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait "Boş Ev" hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.