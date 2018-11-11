Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddette, her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Ahmet Kural'ın ifade vermesinin ardından, arabuluculuk makamına sevk edilen tarafların ne karar vereceği merak ediliyor. Öte yandan Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı ortaya çıktı.

11 Kasım 2018 Pazar, 09:44:08 Güncelleme: 09:54:46
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Sılanın Ahmet Kurala yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

O ŞARKI ORTAYA ÇIKTI

Sıla'nın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade verdi.

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Sılanın Ahmet Kurala yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

Kural, ifadesinde şöyle dedi: "Yaşanan ilk ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu barışmak için araya aracılar soktu. Sık sık mesajlar attı, 'Sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Mutlu oldum, ikinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.

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Sılanın Ahmet Kurala yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

DUYGUSAL SÖZLER

Ahmet Kural ile Sıla'yı mahkemelik olmalarından sadece birkaç hafta önce barıştıran, sonrasında dava dosyasına giren "romantik şarkı"nın "Boş Ev" olduğu ortaya çıktı.

Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait "Boş Ev" hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.

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Sılanın Ahmet Kurala yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

"Boş evde çıplak duvara
Çelik umut gibi astım baharı
Mahpus gibi hanımeli

Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli seslihal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün"

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Sılanın Ahmet Kurala yazdığı şarkının hangisi olduğu ortaya çıktı

NELER OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Sanatçı, verdiği ifadede "Beni darp etti. Psikolojik şiddet uygulayıp tehdit etti" dedi.

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