BU ŞARKI ÜZERİNE YENİDEN GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR

Popçuyla 8 aylık aşkı bu yılın başında biten Kural'ın ilk ayrılık sebebini ifadesinde "Sıla ile hayat görüşlerimizin farklı olması, arkadaşlarımı hor görmesi ve inançlarıma saygı duymaması" diye belirtmesi dikkat çekti. Kural, Sıla'nın kendisi için bir şarkı yaptığını ve bu sayede barıştıklarını itiraf etti.