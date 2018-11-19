Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı 'Boş Ev' şarkısında dikkat çeken detaylar

Sıla'nın Ahmet Kural ile ayrıyken ünlü oyuncu için yazdığı 'Boş Ev' şarkısının sözleri dikkat çekti. Sıla'nın barışma için son çare olarak kullandığı şarkıdaki 'Kan dökülsün, yettiyse ölünsün' sözleri ise popçunun o dönemki psikolojini gözler önüne serdi... İşte Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkının sırrı...

19 Kasım 2018 Pazartesi, 12:11:14 Güncelleme: 12:16:13
Sılanın Ahmet Kurala yazdığı Boş Ev şarkısının sırrı çözüldü!

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ın savcıya verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Sılanın Ahmet Kurala yazdığı Boş Ev şarkısının sırrı çözüldü!

BU ŞARKI ÜZERİNE YENİDEN GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR

Popçuyla 8 aylık aşkı bu yılın başında biten Kural'ın ilk ayrılık sebebini ifadesinde "Sıla ile hayat görüşlerimizin farklı olması, arkadaşlarımı hor görmesi ve inançlarıma saygı duymaması" diye belirtmesi dikkat çekti. Kural, Sıla'nın kendisi için bir şarkı yaptığını ve bu sayede barıştıklarını itiraf etti.

Sılanın Ahmet Kurala yazdığı Boş Ev şarkısının sırrı çözüldü!

SILA ANNESİ VENTEYZESİNİ DEVREYE SOKTU

İlk ayrılıkta kendisini terk eden Kural ile barışmak için birçok yol deneyen Sıla, iddiaya göre annesi ve teyzesini devreye soktu.

Sılanın Ahmet Kurala yazdığı Boş Ev şarkısının sırrı çözüldü!

Kural'la ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la aşk yaşadığı konuşulan popçu, o dönem ünlü oyuncu için 'Boş Ev' şarkısını yazdı. Sıla'nın barışma için son çare olarak kullandığı şarkıdaki 'Kan dökülsün, yettiyse ölünsün' sözleri ise popçunun o dönemki psikolojini gözler önüne serdi.

Sılanın Ahmet Kurala yazdığı Boş Ev şarkısının sırrı çözüldü!

İŞTE SILA'NIN AHMET KURAL'A YAZDIĞI ŞARKI

"Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli sesli hal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün"

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