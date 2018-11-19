Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı 'Boş Ev' şarkısında dikkat çeken detaylar
Sıla'nın Ahmet Kural ile ayrıyken ünlü oyuncu için yazdığı 'Boş Ev' şarkısının sözleri dikkat çekti. Sıla'nın barışma için son çare olarak kullandığı şarkıdaki 'Kan dökülsün, yettiyse ölünsün' sözleri ise popçunun o dönemki psikolojini gözler önüne serdi... İşte Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkının sırrı...
19 Kasım 2018 Pazartesi, 12:11:14 Güncelleme: 12:16:13
BU ŞARKI ÜZERİNE YENİDEN GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR
Popçuyla 8 aylık aşkı bu yılın başında biten Kural'ın ilk ayrılık sebebini ifadesinde "Sıla ile hayat görüşlerimizin farklı olması, arkadaşlarımı hor görmesi ve inançlarıma saygı duymaması" diye belirtmesi dikkat çekti. Kural, Sıla'nın kendisi için bir şarkı yaptığını ve bu sayede barıştıklarını itiraf etti.
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