Sıla Türkoğlu'nun annesini görenler gözlerine şaştı bu nasıl benzerlik! 'Emanet'e hıyanet edip seti terk edip giden Emanet Seher...
Sosyal medya Sıla Türkoğlu şoku yaşanıyor. Yemin ve ardından rol aldığı Emanet dizisi sonrasında yıldızı parlayan 23 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu hakkında ortaya atılan iddialar bir anda çok konuşulmaya başladı. Emanet adlı dizide Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun, dizinin setini terk ettiği bu yüzden sezon finalinin dublörle çekildiği iddia edildi. Bu olayın ardından Sıla Türkoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...
Sıla Türkoğlu'nun, Emanet dizisinden ayrıldığı, seti terk ettiği ve sezon finalinin dublörle çekildiği iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü. Sıla Türkoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden bir.
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
18 Nisan 1999 da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu 21 yaşının içindedir. Sıla Türkoğlu Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa daha 19 yaşında başlamıştır. Sıla Türkoğlu Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır.
Yemin dizisinden de milyonlarca hayranı olan Sıla Türkoğlu da güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle Emanet'te başrolü kaptı. Sıla Türkoğlu bir çok otorite tarafından yetenekleri ile de övgü almıştı. Sıla Türkoğlu'nun amaçları arasında büyük bir dizi de başrol oynamak ve üniversite okumak var.