Sıla Türkoğlu’nun annesini görenler gözlerine inanamadı! Emanet’in Seher’i pılısını pırtısını toplayıp seti uluorta bırakmıştı

Sıla Türkoğlu'nun, Emanet dizisinden ayrıldığı, seti terk ettiği ve sezon finalinin dublörle çekildiği iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü. Sıla Türkoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden bir.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999 da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu 21 yaşının içindedir. Sıla Türkoğlu Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa daha 19 yaşında başlamıştır. Sıla Türkoğlu Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır.