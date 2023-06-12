Sıla Türkoğlu'dan sevgilisi Alp Navruz ile aşk paylaşımı! Sonunda ilan ettiler o kareyi görenler: "Fatih'e benzettim"
Sıla Türkoğlu'dan sevgilisi Alp Navruz ile aşk paylaşımı! Sonunda ilan ettiler o kareyi görenler ikiliyi yorum yağmuruna tuttu. Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ardından ikilinin aralarındaki güzel iletişimin zedelenmemesi adına arkadaş kalma kararı aldıkları iddia edilmişti. Hatta bu iddianın ardından Türkoğlu "Biz iki arkadaş olarak... İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derken Güngör ise partnerini onaylamıştı. Yeni bir bomba iddia gündeme geldi. İddiaya göre Sıla Türkoğlu ünlü oyuncu Alp Navruz ile bir partide yakınlaştı. İkili arasında aşk var mı yok mu merak edilirken Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan aşk ilanı geldi.
12.06.2023 09:25 - Son Güncelleme: 12.06.2023 09:30
Sıla Türkoğlu'dan sevgilisi Alp Navruz ile aşk paylaşımı! Sonunda ilan ettiler o kareyi görenler, "Fatih'e benzettim" yorumları yaptı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta ikili birlikte tatile bile gitmişti.
Aşk iddialarıyla gündeme gelen Sıla Türkoğlu, "İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derken Güngör ise partnerini onaylamıştı.