Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Alp Navruz'dan romantik tatil! Teknede görüntüleri ifşa olmuştu Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sına bakın!
Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Alp Navruz'dan romantik tatil! Teknede görüntüleri ifşa olmuştu... Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Bir aydır aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu çifti Bodrum'da yakalandı. Tekne tatil yapan oyuncuların aşkı belgelenirken, yeni kareler de gelmeye başladı.
27.06.2023 09:40 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:48
Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Alp Navruz'dan romantik tatil! Teknede görüntüleri ifşa olmuştu, Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sına bakın!
İlayda Alişan ve İrem Yüksel'le adı aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu, Sıla Türkoğlu'na gönlüne kaptırdı.