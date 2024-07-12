Sıla Türkoğlu göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, bu kez davet tarzıyla gündem oldu. Kırmızı mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Türkoğlu, o kareleri Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli mini elbisesi ise dikkat çekti. İşte Sıla Türkoğlu'nun o paylaşımı...