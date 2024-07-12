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Sıla Türkoğlu göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, bu kez davet tarzıyla gündem oldu. Kırmızı mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Türkoğlu, o kareleri Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli mini elbisesi ise dikkat çekti. İşte Sıla Türkoğlu'nun o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 15:25 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 15:25
Sıla Türkoğlu göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! 1

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sıla Türkoğlu, bu kez davet tarzıyla çok konuşuldu.

Sıla Türkoğlu göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! 2

Bir markanın özel davetine katılan Sıla Türkoğlu, derin göğüs dekolteli kırmızı bir elbise tercih etti.

Sıla Türkoğlu göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Kırmızı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! 3

Ünlü oyuncu, mini elbisesi ile verdiği pozları da Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi.

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