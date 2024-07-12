Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, bu kez davet tarzıyla gündem oldu. Kırmızı mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Türkoğlu, o kareleri Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli mini elbisesi ise dikkat çekti. İşte Sıla Türkoğlu'nun o paylaşımı...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sıla Türkoğlu, bu kez davet tarzıyla çok konuşuldu.
Bir markanın özel davetine katılan Sıla Türkoğlu, derin göğüs dekolteli kırmızı bir elbise tercih etti.
Ünlü oyuncu, mini elbisesi ile verdiği pozları da Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi.