Sıla - Hazer Amani krizi büyüyor! Boşanma nedenleri ortaya çıktı...

Bir başka iddia ise Sıla'nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur

