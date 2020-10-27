Sıla - Hazer Amani krizi büyüyor! Boşanma nedenleri ortaya çıktı...
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddiaları güçlendi. Evleri ayırdığı iddia edilen Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma nedeni bakın ne...
27.10.2020 09:58
- Son Güncelleme: 27.10.2020 10:49
Sıla ve Hazer Amani'nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atıldı. Mutlulukları kısa süren çiftin evlerini ayırdıkları önü sürüldü.
Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.
Bir başka iddia ise Sıla'nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.
İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur
Şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini şu sözlerle anlatmıştı:
-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.
-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. .