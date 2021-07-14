Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! 'Dost olarak kaldık' demişlerdi...

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! Bir dönemin çok beğenilen çiftleri arasında yer alan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli 3.5 yıl aşk yaşamışlardı. İlişkileri bitse de ünlü çift dost kaldıklarını ifade etimşti. 2021'in sürpriz aşkları arasında yer alan Sıla - İlker Kaleli çiftiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Terzioğlu'nun yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakan Sıla'nın ardından Kaleli de eski sevgilisi ile tüm bağını kopardı.

14.07.2021 13:30 - Son Güncelleme: 14.07.2021 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





