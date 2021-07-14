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Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! 'Dost olarak kaldık' demişlerdi...

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! Bir dönemin çok beğenilen çiftleri arasında yer alan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli 3.5 yıl aşk yaşamışlardı. İlişkileri bitse de ünlü çift dost kaldıklarını ifade etimşti. 2021'in sürpriz aşkları arasında yer alan Sıla - İlker Kaleli çiftiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Terzioğlu'nun yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakan Sıla'nın ardından Kaleli de eski sevgilisi ile tüm bağını kopardı.

14.07.2021 13:30 - Son Güncelleme: 14.07.2021 14:15
Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! 'Dost olarak kaldık' demişlerdi...

DOST MOST HİKAYE OLDU!

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! Terzioğlu ile Kaleli, 2018'de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. İkili, dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.

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Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! 'Dost olarak kaldık' demişlerdi...

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelkan açan İlker Kaleli'nin eski sevgili Burçin Terzioğlu'nu Instagram'da takip etmesi tartışma konusu olmuştu. Kaleli, yıllar sonra eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Terzioğlu ise Kaleli'yi takip etmeyi sürdürüyor.

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! 'Dost olarak kaldık' demişlerdi...

"BU İŞTE SILA'NIN PARMAĞI VAR"

İlker Kaleli'nin sürpriz hamlesi sonrası, "Sıla iş başında" ve "Bu işte Sıla'nın parmağı var" yorumları yapıldı. Yaşanan gelişme sonrası ünlü çifte sosyal medyada büyük ses getiren viral video "Yılmaz'ı MSN'den silecesin" göndermesi yapıldı.

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! 'Dost olarak kaldık' demişlerdi...

Şu sıralar sevgilisi ile tatilde olan Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara, "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok." şeklinde yanıt vermişti.

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'na bomba hamle! 'Dost olarak kaldık' demişlerdi...

SILA KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ SİNEM KOBAL'I SİLDİ GEÇTİ!

İlker Kaleli yaşadığı aşkla gündeme boma gibi düşen Sıla, Sinem Kobal hamlesi ile gündeme bomba gibi düşmüştü.