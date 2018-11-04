Sıla Gençoğlunun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı

Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
Oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunan Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. İddiaların hedefindeki Ahmet Kural da pazartesi günü savcıya ifade verecek.
4 Kasım 2018 Pazar, 10:40:47 Güncelleme: 10:53:39
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
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