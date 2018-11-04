Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı

Oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunan Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. İddiaların hedefindeki Ahmet Kural da pazartesi günü savcıya ifade verecek.

4 Kasım 2018 Pazar, 10:40:47 Güncelleme: 10:53:39
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
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Sıla Gençoğlunun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı

Sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan Sıla ve 3 ay koruma kararı aldıran Sıla Gençoğlu'nun ifadesi ortayı çıktı.

Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
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Sıla Gençoğlunun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı

İFADESİNDE ŞOK DETAYLAR: YUMRUK, TEKME, TOKAT...
Kanal D'nin haberine göre şarkıcı Sıla, Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifade de Ahmet Kural'dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi. Kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı.

Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
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Sıla Gençoğlunun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı

Sıla'nın ifadesinde dikkat çeken detaylar:

Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
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Sıla Gençoğlunun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Birlikte konuşuyor iken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle ben darp etti.

Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı
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Sıla Gençoğlunun Ahmet Kural hakkındaki ifadesi ortaya çıktı

Beni darp ettiği sırada kül tablası veya herhangi, bir cisim kullanmadı. Sadece bir ara kül tablasını kaldırdığını gördüm fakat bana atmaya yeltenmedi. Ama elinde kül tablası bulunduğu sırada git buradan seni öldürürüm şeklinde tehditlerde bulunuyordu.

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