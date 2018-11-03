Sıla, Ahmet Kuraldan ilk kez dayak yememiş!

Ve şu soruyu sormuştum: 'Peki, ne değişti de yeniden bir araya geldiler? Ahmet Kural artık pamuk gibi bir insan mı oldu? Sıla bu kıskançlıkları tolere edecek seviyeye mi geldi?' Ne yazık ki hiçbiri olmamış. Gelinen nokta çok vahim.