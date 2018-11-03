Sıla, Ahmet Kuraldan ilk kez dayak yememiş!

Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
Ocak ayındaki Ahmet Kural-Sıla ayrılığının şiddet nedeniyle olduğu, Sıla'nın bir erkekle yemek yerken çekilen fotoğrafını gören Ahmet Kural'ın sevgilisini kollarından tutup sarstığı iddia edildi. Sıla'nın yakın çevresinden alınan bilgiye göre ise 29 Ekim tarihinde yaşanan olay, Ahmet Kural'ın ikinci kez birlikte olmaya başladıklarından sonra Sıla'ya uyguladığı ilk şiddet değil!
3 Kasım 2018 Cumartesi, 09:56:57 Güncelleme: 10:02:22
Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
Posta Gazetesi'nden Mehmet Coşkundeniz'in yazısı şöyle:
"Sıla ile Ahmet Kural'ın barışıp yeniden aşk yaşamalarıyla ilgili 21 Ekim'de 'Ex'ten next olur mu?' başlıklı bir yazı yazmıştım. Eski sevgiliden yeni sevgili olunmayacağını anlatmaya çalıştığım yazımda, Ocak ayındaki Ahmet Kural-Sıla ayrılığının şiddet nedeniyle olduğunu, Sıla'nın bir erkekle yemek yerken çekilen fotoğrafını gören Ahmet Kural'ın sevgilisini kollarından tutup sarstığını belirtmiştim.
Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
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