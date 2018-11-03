Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!

Ocak ayındaki Ahmet Kural-Sıla ayrılığının şiddet nedeniyle olduğu, Sıla'nın bir erkekle yemek yerken çekilen fotoğrafını gören Ahmet Kural'ın sevgilisini kollarından tutup sarstığı iddia edildi. Sıla'nın yakın çevresinden alınan bilgiye göre ise 29 Ekim tarihinde yaşanan olay, Ahmet Kural'ın ikinci kez birlikte olmaya başladıklarından sonra Sıla'ya uyguladığı ilk şiddet değil!

3 Kasım 2018 Cumartesi, 09:56:57 Güncelleme: 10:02:22
Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
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Sıla, Ahmet Kuraldan ilk kez dayak yememiş!

Gündeme bomba gibi düşen Sıla-Ahmet Kural olayına ilişkin çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 24 Ekim'de Sıla'nın evine gelen ve alkollü olan Ahmet Kural'ın, ünlü şarkıcının sırtında porselen vazo kırdığı, omuzunu ısırdığı ve saçını eline dolayıp sürüklediği öne sürüldü.

Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
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Sıla, Ahmet Kuraldan ilk kez dayak yememiş!

Posta Gazetesi'nden Mehmet Coşkundeniz'in yazısı şöyle:

"Sıla ile Ahmet Kural'ın barışıp yeniden aşk yaşamalarıyla ilgili 21 Ekim'de 'Ex'ten next olur mu?' başlıklı bir yazı yazmıştım. Eski sevgiliden yeni sevgili olunmayacağını anlatmaya çalıştığım yazımda, Ocak ayındaki Ahmet Kural-Sıla ayrılığının şiddet nedeniyle olduğunu, Sıla'nın bir erkekle yemek yerken çekilen fotoğrafını gören Ahmet Kural'ın sevgilisini kollarından tutup sarstığını belirtmiştim.

Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
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Sıla, Ahmet Kuraldan ilk kez dayak yememiş!

Ve şu soruyu sormuştum: 'Peki, ne değişti de yeniden bir araya geldiler? Ahmet Kural artık pamuk gibi bir insan mı oldu? Sıla bu kıskançlıkları tolere edecek seviyeye mi geldi?' Ne yazık ki hiçbiri olmamış. Gelinen nokta çok vahim.

Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
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Sıla, Ahmet Kuraldan ilk kez dayak yememiş!

"SILA CANINI ZOR KURTARMIŞ"

İki gündür okuyorsunuz, izliyorsunuz. Ahmet Kural, bu kez Sıla'ya öldüresiye şiddet uygulamış. Kafasını duvarlara vurmuş, yerlerde sürüklemiş, kül tablasıyla saldırmış, ölümle tehdit etmiş.

Sıla, Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş!
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Sıla, Ahmet Kuraldan ilk kez dayak yememiş!

29 Ekim'de sabaha karşı 04.00'te Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde yaşanan olayın detayları kan dondurucu. Sıla canını zor kurtarmış.

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