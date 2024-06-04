Sihirli Annem'in Yavuz'u Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho boşanıyor! 22 yıllık evlilik bitti! İki çocuğun da velayeti...

Son dönemde sunuculuk kariyerinde başarılı işlere imza atan Jess Molho ve yönetmen eşi Zeynep Molho'nun 22 yıllık evliliğinin sona erdiği haberi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü çiftin ayrılığı, hayranlarını ve medya camiasını derinden etkiledi. Uzun yıllar boyunca mutlu bir evlilik sürdüren Molho çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ayrılıklarının nedeni hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, ikilinin yollarını dostça ayırdığı öğrenildi.
Son dönemlerde sunucu kimliğiyle karşımıza çıkan Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho'nun 22 yıllık evliliğinin bittiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Jess Molho, Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği 'Eda' karakterinin eşi 'Yavuz'a hayat vererek gönüllere taht kurdu. Şu sıralar Demet Akalın'la beraber Gel Konuşalım programını sunuyor.
Sihirli Annem ve Diğer Dizilerdeki Rolleri
Molho, Sihirli Annem dizisi dışında 'Dadı', 'Çocuklar Duymasın', 'Yaprak Dökümü' ve 'Kardeş Payı' gibi dizilerde de rol aldı. Ancak, genellikle yan karakterlere hayat verdi ve büyük bir çıkış yakalayamadı.
Sunuculuk Kariyerindeki Başarıları
Oyunculuk kariyerinde beklediği şansı bulamayan Jess Molho, sunuculuk kariyerinde büyük beğeni topladı. Uzun yıllar boyunca çeşitli programlarda sunuculuk yaparak izleyicilerin sevgisini kazandı.