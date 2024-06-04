Sihirli Annem'in Yavuz'u Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho boşanıyor! 22 yıllık evlilik bitti! İki çocuğun da velayeti...

Son dönemde sunuculuk kariyerinde başarılı işlere imza atan Jess Molho ve yönetmen eşi Zeynep Molho'nun 22 yıllık evliliğinin sona erdiği haberi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü çiftin ayrılığı, hayranlarını ve medya camiasını derinden etkiledi. Uzun yıllar boyunca mutlu bir evlilik sürdüren Molho çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ayrılıklarının nedeni hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, ikilinin yollarını dostça ayırdığı öğrenildi.