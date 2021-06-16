Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi olay oldu! Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşlarda şöhrete kavuşan Damla Ersubaşı, altı ayda 41 kilo vererek bir döneme damga vurmuştu. İmaj değişiklikleriyle sürekli gündeme gelen Ersubaşı'nın sosyal medya hesabında yayınladığı son pozları yine çok konuşuldu. Günden güne eriyen Erşubaşı'nın son halini görenler şaştı kaldı. İşte Damla Ersubaşı'nın son hali ve geçmişten bugüne değişimi...
16.06.2021 20:36
- Son Güncelleme: 16.06.2021 20:36