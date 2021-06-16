Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor

Altı ayda 41 kilo vere Ersubaşı, konuyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kiloydum, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı. Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu.