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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi olay oldu! Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşlarda şöhrete kavuşan Damla Ersubaşı, altı ayda 41 kilo vererek bir döneme damga vurmuştu. İmaj değişiklikleriyle sürekli gündeme gelen Ersubaşı'nın sosyal medya hesabında yayınladığı son pozları yine çok konuşuldu. Günden güne eriyen Erşubaşı'nın son halini görenler şaştı kaldı. İşte Damla Ersubaşı'nın son hali ve geçmişten bugüne değişimi...

16.06.2021 20:36 - Son Güncelleme: 16.06.2021 20:36
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor

İhanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayıran Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor

Altı ayda 41 kilo vererek bir döneme damga vuran ünlü oyuncu, son haliyle şaşkına çevirdi. Günden güne eriyen Ersubaşı'nın yıllar içindeki değişimi tekrar gündeme geldi.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor

İşte başta Damla Ersubaşı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor

Altı ayda 41 kilo vere Ersubaşı, konuyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kiloydum, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı. Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın değişimi olay oldu! 6 ayda 41 kilo veren oyuncu günden güne eriyor

Doktora gittim, diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım. Kendinizi hazırlamak çok önemli bu süreçte, ameliyat sonrası da 1-2 yıl çok zorlandım.