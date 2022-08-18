Sihirli Annem’in minnoş Toprak'ı büyüdü oldu afet-i devran! Jennifer Boyner süper minisi göğüs dekoltesiyle yaktı geçti
Kadrosunda İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem, 2003-2010 yılları arasında yayınlanmış ve o döneme damga vurmuştu. Dizide Jess Molho ve Defne Joy Foster'in canlandırdığı Eda ve Yavuz karakterlerinin kızını canlandıran Jennifer Boyner, çok küçük yaşlarda kamera karşısına geçmiş ve sevimli halleriyle milyonların beğenisini kazanmıştı. Şimdilerde 21 yaşında olan Boyner, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle beğeni toplayan genç oyuncu, iddialı pozlarıyla dikkat çekti. İşte Jennifer Boyner'in son hali ve sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...
18.08.2022 12:25 - Son Güncelleme: 18.08.2022 12:25
Jennifer Boyner, seneler önce sona eren Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteri ile yeniden dikkat çekti. Sihirli Annem'in sevilen oyuncularından biri olan Jennifer Boyner, iddialı pozuyla ilgi çekti.
Jennifer Boyner, 2003-2010 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Dizide Jess Molho ve Defne Joy Foster'in canlandırdığı Eda ve Yavuz karakterlerinin kızını canlandıran Boyner, çok küçük yaşlarda kamera karşısına geçmiş ve sevimli halleriyle milyonların beğenisini kazanmıştı.
Güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi. İşte başta Jennifer Boyner olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimler...