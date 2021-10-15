Sihirli Annem'in Cem'i zaten çok değişmişti bir de üzerine 30 kilo verince bambaşka biri oldu! Artık 30 yaşında
Bir döneme damgasını vuran dizilerdendi Sihirli Annem. İnci Türkay'ın başrolünde yer aldığı dizi de, ikinci evliliğini yapan Sadık'ın yeni eşi İnci'nin sihirli güçlerini anlatıyordu. O dönem dizinin çocuk oyuncuları oldukça popülerdi ancak pek çoğu daha sonra ekranlarda yer almadı. Onlardan biri de dizide Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür'dü. Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdilerde 30 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu.
15.10.2021 12:43
- Son Güncelleme: 15.10.2021 12:45
Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı.
Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük. Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.
Şimdilerde çevirmelik yapan ve senaryolar yazan Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte başta Buğra Özmüldür olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri.