Sihirli Annem'in Cem'i son haliyle 'hadi canım' dedirtti! 30 kilo verdi bambaşka biri oldu görenler: "Tuğçe görse o bile tanımaz"

Daha önce verdiği bir ropörtajda "Üniversitede bir reddedilmenin ardından dedim ki 'Buğra senin kendine çekidüzen vermen gerekiyor. Toparlanmalısın artık.' Onun üzerine çok ciddi spor yaptım ve diyete başladım. İki buçuk yıl gibi bir sürede 30 kiloya yakın kilo kaybı yaşadım. 90'dan 60 kilolara düştüm..." diyen Buğra Özmüldür son haliyle sosyal medya gündeminde.