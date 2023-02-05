Sihirli Annem'in Cem'i son haliyle 'hadi canım' dedirtti! 30 kilo verdi bambaşka biri oldu görenler: "Tuğçe görse o bile tanımaz"
Sihirli Annem'in Cem'i son haliyle 'hadi canım' dedirtti! 30 kilo verdi bambaşka biri oldu görenler, "Tuğçe görse o bile tanımaz" , "Bambaşka biri olmuş" yorumları yaptı. 2000'li yıllarda ekrana gelen "Sihirli Annem" şimdiki çocukların da radarında. Dizinin başrollerinden Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür ise son haliyle sosyal medya gündeminde.
05.02.2023 09:17 - Son Güncelleme: 05.02.2023 09:25
"TUĞÇE GÖRSE O BİLE TANIMAZ"
Sihirli Annem'in Cem'i son haliyle 'hadi canım' dedirtti! 30 kilo verdi bambaşka biri oldu görenler genç oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür, 10 yaşında kamera ile tanıştı. Dizide Tuğçe'ye olan aşkıyla herkesi gülümseten anlar yaşatan Buğra Özmüldür şimdilerde bambaşka biri gibi görünüyor adeta.
Daha önce verdiği bir ropörtajda "Üniversitede bir reddedilmenin ardından dedim ki 'Buğra senin kendine çekidüzen vermen gerekiyor. Toparlanmalısın artık.' Onun üzerine çok ciddi spor yaptım ve diyete başladım. İki buçuk yıl gibi bir sürede 30 kiloya yakın kilo kaybı yaşadım. 90'dan 60 kilolara düştüm..." diyen Buğra Özmüldür son haliyle sosyal medya gündeminde.