Sihirli Annem'in Betüş'üydü... 52'lik İnci Türkay'ın oğlu resmen serpildi! İşte 18 yaşına basan Ali'nin son hali: 'Bu nasıl benzerlik'

Bir dönemin unutulmaz dizisi "Sihirli Annem" ile geniş bir hayran kitlesi kazanan ve 'Betüş' karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, uzun süredir süren sessizliğini sonunda bozdu. Ekranlardan ve magazin dünyasından uzak bir yaşam süren Türkay, İngiltere'deki sakin hayatından yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Oğlu Ali'nin güncel fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu, oğlunun ne kadar büyüdüğünü ve ona olan çarpıcı benzerliğini gözler önüne serdi. Türkay'ın bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek gündemde geniş yer buldu.
"Sihirli Annem" dizisinde 'Betüş' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan İnci Türkay, yıllardır süren sessizliğini sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla bozdu. İngiltere'de oğlu Ali ile birlikte sakin bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde oğlunun son halini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, Ali'nin artık genç bir delikanlıya dönüştüğünü ve annesine olan benzerliğiyle dikkat çektiğini gösteren Türkay, bu hareketiyle büyük beğeni topladı. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Türkay'ın bu paylaşımı, hayranları arasında heyecan yarattı.
Türkay, İngiltere'de çocuklara yönelik bir drama okulu kurarak sanata olan tutkusunu yeni nesillere aktarıyor.
Yıllardır oyunculuktan uzak bir yaşam süren Türkay, eğitimler vererek çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.