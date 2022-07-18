Sihirli Annem’in Betüş’ü zamanı durdurma büyüsü yapmış! 50’nci yaşını kutlayan İnci Türkay’ın son halini görenler inanamadı

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde 'Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay yeni yaşını Yunanistan'da kutladı. Eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay 50. yaş gününde pozlarını paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın son halini görenler "Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu.