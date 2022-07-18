Sihirli Annem'in Betüş'ü zamanı durdurma büyüsü yapmış! 50'nci yaşını kutlayan İnci Türkay'ın son halini görenler inanamadı
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İnci Türkay, yıllar sonra gündeme geldi. 15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğan ve Dünya Varmış dizisiyle televizyon macerasına başlayan oyuncunun son hali ise olay oldu. 50'nci yaşını kutlayan Türkay'ı görenler "Yıllara meydan okuyor", "Yıllandıkça güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte İnci Türkay'ın kendine hayran bırakan son hali...
18.07.2022 09:44 - Son Güncelleme: 18.07.2022 09:44
2001'de Dünya Varmış dizisiyle televizyon macerasına başlayan İnci Türkay, ilk bölümü 2003 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Betüş' karakteriyle hafızalara kazındı.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde 'Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay yeni yaşını Yunanistan'da kutladı. Eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay 50. yaş gününde pozlarını paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın son halini görenler "Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu.