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Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer Sihirli Annem'deki Toprak bebek...

Sihirli Annem dizisinde Toprak bebeğe hayat veren Jordan Boyner hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Sihirli Annem'de Toprak rolüyle izleyicinin sevgilisi haline gelen Jordan Boyner'ın ablası da aynı dizisinde oynamış. Dizi gereği büyümesi gereken Toprak bebek için Sihirli Annem dizisine ablası Jennifer Boyner dahil olmuş. Sihirli Annem dizisinde Toprak bebeğin büyüymüş halini meğer ablası Jennifer Boyner oynamış.

17.04.2020 06:36 - Son Güncelleme: 17.04.2020 07:49
Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer Sihirli Annem'deki Toprak bebek...

Toprak'ın bebekliğini ve çocukluğunu oynayan 2 farklı kişiydi. Toprak'ın bebekliğini oynayan Jordan Boyner.

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Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer Sihirli Annem'deki Toprak bebek...

Bu fotoğrafta 3 yaşındaki haliyle gördüğünüz Toprak ise Jordan'ın ablası jennifer Boyner.

Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer Sihirli Annem'deki Toprak bebek...

5 Haziran 1999 İstanbul doğumlu olan Jennifer Boyner, Sihirli Annem'den sonra Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 gibi birçok dizide rol aldı.

Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer Sihirli Annem'deki Toprak bebek...

Güzel oyuncu şu anda 20 yaşında. Jennifer, güzelliğiyle ve Instagram pozlarıyla adeta büyülüyor.

Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer Sihirli Annem'deki Toprak bebek...

Sihirli Annem'de annesini canlandıran rahmetli Defne Joy Foster'a benzerliği ise şaşırtıyor.

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