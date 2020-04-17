Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer Sihirli Annem'deki Toprak bebek...
Sihirli Annem dizisinde Toprak bebeğe hayat veren Jordan Boyner hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Sihirli Annem'de Toprak rolüyle izleyicinin sevgilisi haline gelen Jordan Boyner'ın ablası da aynı dizisinde oynamış. Dizi gereği büyümesi gereken Toprak bebek için Sihirli Annem dizisine ablası Jennifer Boyner dahil olmuş. Sihirli Annem dizisinde Toprak bebeğin büyüymüş halini meğer ablası Jennifer Boyner oynamış.
17.04.2020 06:36
- Son Güncelleme: 17.04.2020 07:49
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