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Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Sihirli Annem dizisinde Toprak rolünü canlandıran ve sevimliliğiyle milyonlarca insanın gönlünde yer edinen Jennifer Boyner'in şimdiki hali şoke ediyor. 2003-2012 yılları arasında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde Ceren'i canlandıran Gizem Güven ile Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ağustos ayında Sihirli Annem filmi için ekibin yeniden biraraya geleceğini söyleyen Jennifer Boyner'in son halini görmeye hazır mısınız? İşte o zamanlar 3 yaşında olan küçük kız şimdi alımlı bir genç kız oldu...

15.07.2019 16:43 - Son Güncelleme: 15.07.2019 16:57
Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Sihirli Annem dizisinde o zamanlar 3 yaşında olan ve Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, geçtiğimiz gün aynı dizide 8 yaşındaki rol arkadaşı Gizem Güven ile yorgunluk kahvesi içerken görüntülendi. Ağustos ayında Sihirli Annem filmi çıkacağını belirten Jennifer Boyner'in son halini görenler şaşırdı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Demet Şener

Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Kenan İmirzalıoğlu

Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Burak Özçivit

Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Kıvanç Tatlıtuğ

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