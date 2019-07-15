Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Sihirli Annem dizisinde Toprak rolünü canlandıran ve sevimliliğiyle milyonlarca insanın gönlünde yer edinen Jennifer Boyner'in şimdiki hali şoke ediyor. 2003-2012 yılları arasında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde Ceren'i canlandıran Gizem Güven ile Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ağustos ayında Sihirli Annem filmi için ekibin yeniden biraraya geleceğini söyleyen Jennifer Boyner'in son halini görmeye hazır mısınız? İşte o zamanlar 3 yaşında olan küçük kız şimdi alımlı bir genç kız oldu...

15.07.2019 16:43 - Son Güncelleme: 15.07.2019 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





