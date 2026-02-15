Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum"

"KARŞIMDAKİ KİŞİ KOMİK BİRİ DEĞİL"

Çetinkaya, "Ben tüm ilişkilerimde doğru insan olduklarını sandım. Karşımdakini kendim gibi görüyorum. Benim en büyük hatam kendi enerjimi karşımdakinin enerjisi sanmam. Karşımdaki kişi komik biri değil, ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum. Böyle olunca aslında ben kendimin yansımasını görüyorum ve o enerjiye aşık oluyorum." sözleriyle dikkat çekti.