PODCAST CANLI YAYIN

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum"

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen influencer Sibil Çetinkaya, bu kez geçmiş ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, aşk hayatındaki en büyük yanılgısını ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Çetinkaya, "Ben tüm ilişkilerimde doğru insan olduklarını sandım. Karşımdakini kendim gibi görüyorum." şeklinde ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 1

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sibil Çetinkaya, özel hayatıyla gündemde.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 2

HAYATINDA BİRİ YOK

Bir dönem oyuncu Burak Yörük ile uzun süreli bir ilişki yaşayan, ardından Ömer Ersin ile aşk yaşayan Çetinkaya'nın şu sıralar hayatında biri yok.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 3

Geçmiş ilişkilerini değerlendiren Çetinkaya, yaptığı hataları açık yüreklilikle anlattı.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 4

"KARŞIMDAKİ KİŞİ KOMİK BİRİ DEĞİL"

Çetinkaya, "Ben tüm ilişkilerimde doğru insan olduklarını sandım. Karşımdakini kendim gibi görüyorum. Benim en büyük hatam kendi enerjimi karşımdakinin enerjisi sanmam. Karşımdaki kişi komik biri değil, ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum. Böyle olunca aslında ben kendimin yansımasını görüyorum ve o enerjiye aşık oluyorum." sözleriyle dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 5

"ARTIK KİMSE SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYOR"

İlişkilerde artık daha bilinçli olduğunu söyleyen Çetinkaya, "İlişkinin ilk başlarında hiçbir şey göremiyorum. Aslında etrafımdaki kişiler uyarıyor. Yakınlarım beni iyi tanıdığı için olmayacağını görüyorlar ama ben onu anlamıyorum. Artık kimse sorumluluk almak istemiyor. Yalnızlaşma var. Bunu etrafımdaki ilişkilerde de görüyorum"dedi.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 6

"BÖYLE BİRİNİ ARIYORUM"

"Artık neyi istemediğimi çok iyi biliyorum" diyen Çetinkaya, aradığı kriterleri ise "Düzgün olsun, beni taşıyabilsin, işime anlayış göstersin, maddi durumumuz çok farklı olmasın, aile sevgisini bilsin, mutlu ve huzurlu biri olsun. Ben artık böyle birini arıyorum."şeklinde sıraladı.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 7

ÖNEMLİ TAVSİYELERDE BULUNDU

Öte yandan annesi Jermin Çetinkaya da kızına ilişkiler konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 8

"ARTIK GENÇLER ÇOK SABIRSIZ"

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren Jermin Hanım, "Eşimle uzun yılları devirdik. Zorluk da gördük ama hepsinin üstesinden geldik. El ele verip çocuklarımızı büyüttük. Artık gençler çok sabırsız. Sosyal medyadan konuşup ilişkiye başlıyorlar, sonra bir mesajla ayrılıyorlar." şeklinde konuştu.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 9

"SONRA DA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRUYOR"

Sözlerine devam eden Jermin Hanım "Gençlerin birbirini tanıyıp güzel arkadaşlıklar kurması gerekiyor. Sibil'in yaptığı hataları da görüyorum. Ona söylediğimde anlamak istemiyor. Kendi mutluluğunu karşısındakinin mutluluğu gibi görüyor, sonra da hayal kırıklığına uğruyor" ifadelerini kullandı.

Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum" - 10

Sibil Çetinkaya / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.