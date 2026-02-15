Sibil Çetinkaya aşk hayatında ne istediğini anlattı: "Ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum"
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen influencer Sibil Çetinkaya, bu kez geçmiş ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, aşk hayatındaki en büyük yanılgısını ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Çetinkaya, "Ben tüm ilişkilerimde doğru insan olduklarını sandım. Karşımdakini kendim gibi görüyorum." şeklinde ifade etti.
