Sibel Turnagöl'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor "Yıllar hiçbir şey mi götürmez" Kerem Alışık'ın eski eşi Sibel Turnagöl...

Kerem Alışık'ın eski eşi Sibel Turnagöl de oğlunun paylaşımının altına alkış emojisi koydu. 1988-1992 yılları arasında meslektaşı Kerem Alışık ile evli kalan ve Sadri Alışık adında bir evladı olan Turnagöl'ün son hali merak konusu oldu.

İşte başta Sibel Turnagöl olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi.