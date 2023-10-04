Sibel Turnagöl'ün son halini görenler gözlerine inanamadı "Yıllar nasıl geçiyor inanılır gibi değil" Kerem Alışık'ın eski eşi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın ödül almasının ardından eski eşi Kerem Alışık için bir tebrik mesajı yayınlayan Sibel Turnagöl sosyal medyanın gündeminde. Bu paylaşımı sonrası, bir dönem Kerem Alışık ile evli kalan Turnagöl'ün son hali merak edildi. Kerem Alışık'tan sonra ikinci evliliğini yapan Turnagöl şimdilerde sessiz sakin bir hayat yaşıyor. İşte başta Sibel Turnagöl olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi.