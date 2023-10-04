Sibel Turnagöl'ün son halini görenler gözlerine inanamadı "Yıllar nasıl geçiyor inanılır gibi değil" Kerem Alışık'ın eski eşi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın ödül almasının ardından eski eşi Kerem Alışık için bir tebrik mesajı yayınlayan Sibel Turnagöl sosyal medyanın gündeminde. Bu paylaşımı sonrası, bir dönem Kerem Alışık ile evli kalan Turnagöl'ün son hali merak edildi. Kerem Alışık'tan sonra ikinci evliliğini yapan Turnagöl şimdilerde sessiz sakin bir hayat yaşıyor. İşte başta Sibel Turnagöl olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi.
Meslek yaşamına 16 yaşında mankenlik yapmakla başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi. 1986 yılında Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Sen Türkülerini Söyle adlı ilk uzun metrajlı filminde Kadir İnanır'la birlikte beyazperdede görünen oyuncu, yönetmenliğini Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Hafız Yusuf Efendi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek rol aldıkları "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yayınlandığı Sicilya'da düzenlenen Nation Awards-Thinkingreen Taormina Ödül Töreninde Nation Award Ödülü'ne layık görüldü. Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık da babasının ödül töreninden fotoğraflarını paylaşıp altına "Congratulazioni papà… İtalya Sicilya Nation Awards-Thinkingreen Ödülleri Nation Award Ödülü" mesajını yazdı.
Kerem Alışık'ın eski eşi Sibel Turnagöl de oğlunun paylaşımının altına alkış emojisi koydu. 1988-1992 yılları arasında meslektaşı Kerem Alışık ile evli kalan ve Sadri Alışık adında bir evladı olan Turnagöl'ün son hali merak konusu oldu.
İşte başta Sibel Turnagöl olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi.