Sibel Can'ın yıllardır sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Meğer herkes onu yanlış biliyormuş
Sibel Can ile ilgili yaşanan gelişmeler oldukça merak ediliyor. Magazin dünyası Sibel Can'ın ortaya çıkan yeni gelişmesini korkutuyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşlarında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel gözleri ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can hayranları tarafından yakın takibe alındı. Sibel Can, 1 Ağustos 1970'de İstanbul'da dünyaya gelecek olan Pop folk müzik şarkıcısı, TV oyuncusu, sunucusu. İlk albümünün yapımcısı Orhan Gencebay'dır. Fahrettin Aslan tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu.1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı.
SİBEL CAN KİMDİR?
Sibel Can, 1 Ağustos 1970'de İstanbul'da doğmuş olan Pop folk müzik şarkıcısı, TV oyuncusu, sunucusu. İlk albümünün yapımcısı Orhan Gencebay'dır. Fahrettin Aslan tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu.1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı. Aynı yıl ilk eşi Hakan Ural'la evlendi. Deli Yüreğim", "Dedikodu" gibi dikkat çeken parçaları 1995 yılında çıkardığı "Şarkılar Da Senden Yana" adlı albümünde önplana çıkan şarkıları oldu.
1997 yılında Raks Müzik etiketli "Padişah" şarkısını içeren albümü yayınlandı.Bu albüm ile popülerliğini daha çok pekiştirdi.Ödüller aldı, televizyon programları, televizyon dizileri yaptı. 1999'da ilk eşi Hakan Ural'dan boşandı ve ertesi yıl Sulhi Aksüt ile evlendi. İlk eşinden Engincan ve Melisa, şimdiki eşinden de Emir olmak üzere 3 çocuğu vardır.
Sibel Can son zamanlarda magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Kızı Melisa Ural ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sibel Can, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Sibel Can ile ilgili merak edilenleri internette arayan hayranları en çok Sibel Can'ın gerçek ismini öğrenince şaşırdı. İşte başta Sibel Can olmak üzere ünlülerin gerçek isimleri...