Sibel Can'ın yıllardır herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Herkes onu yanlış biliyormuş

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Güzel gözleri ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şok olacaksınız. İşte Sibel Can ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri...

29.06.2019 18:53 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





