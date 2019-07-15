Sibel Can'ın yıllardır gizli tuttuğu o gerçek ortaya çıktı! Herkes onu yanlış biliyormuş

Melisa Ural ile yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının gündemine oturan Sibel Can'ın şaşırtan özellikleri ortaya çıkıyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel gözleri ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can hayranları tarafından mercek altına alındı. Sibel Can, 1 Ağustos 1970'de İstanbul'da doğmuş olan Pop folk müzik şarkıcısı, TV oyuncusu, sunucusu. İlk albümünün yapımcısı Orhan Gencebay'dır.

15.07.2019 16:55 - Son Güncelleme: 15.07.2019 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





