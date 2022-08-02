Sibel Can'ın yaş gününde oğlu Engincan Ural'dan bomba paylaşım! Emir Sarıgül ile tatil görüntüleri ifşa olmuştu o kare ortalığı salladı
Sibel Can'ın yaş gününde oğlu Engincan Ural'dan bomba paylaşım! Emir Sarıgül ile tatil görüntüleri ifşa olmuştu o kare ortalığı salladı. Ünlü şarkıcının yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüleri ifşa olmuş, magazin gündeminde günlerce o anlar konuşulmuştu... 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. 52 yaşına giren Sibel Can'ın gençlik yıllarındaki karesi görenleri hayran bıraktı.
O KARE ORTALIĞI SALLADI
Sibel Can'ın yaş gününde oğlu Engincan Ural'dan bomba paylaşım! Emir Sarıgül ile tatil görüntüleri ifşa olmuş, ortaya çıkan Bodrum kaçamağıyla günlerce konuşulmuştu ünlü isim...
Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde kameralara takıldı.
Sibel Can ile İş insanı Emir Sarıgül, Bodrum Torba'da arkadaş grubuyla sohbet etti. Sarıgül bir ara cep telefonundan gündemdeki son siyasi gelişmeleri takip etti.
Sibel Can'ın sohbet sırasında oldukça keyifli olduğu görüldü. İkili ilerleyen saatlerde beraber uzaklaştı. Bomba görüntülerle günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, 52 yaşına bastı.
Doğum günü olan Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Can'a çocuklarından sürpriz paylaşım geldi.