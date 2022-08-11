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Haberler Magazin Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...

Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...

"Hakan" adlı ilk albümünü 1998 yılında piyasaya süren Hakan Altun, "Hani Bekleyecektin" parçasıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. "Ağlamak Yok Yüreğim", "Duyanlara Duymayanlara", "İstanbul Olmaz Olsun", "Telefonun başında" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Altun, son olarak Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla sevenleriyle buluştu. Programın sezon finali yapmasının ardından bir süreliğine ekrana veda eden Altun'un kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İclal Aydın, Ebru Gündeş, Seray Sever ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle aşk yaşayan sanatçı, bu kez ailesiyle gündem oldu. Ailesi merak edilen Hakan Altun'un babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Hakan Altun'un kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...

11.08.2022 20:20 - Son Güncelleme: 11.08.2022 20:20
Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Siirtli olan Hakan Altun, askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfetti ve 1998'te kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı.

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Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...

Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakaladı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...

2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun, "Duyanlara Duymayanlara", "İstanbul Olmaz Olsun", "Telefonun başında" ve daha nicesiyle hafızalara kazındı.

Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...

Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışma fırsatı yaşayan Altun, son olarak Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu üstlendi.

Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan sanatçı, İclal Aydın, Seray Sever ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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