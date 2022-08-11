Sibel Can’ın romantik partneriydi! Hakan Altun’un babası bakın kim! Duyan şoke oldu! Meğer herkesin tanıdığı o ismin oğluymuş...
"Hakan" adlı ilk albümünü 1998 yılında piyasaya süren Hakan Altun, "Hani Bekleyecektin" parçasıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. "Ağlamak Yok Yüreğim", "Duyanlara Duymayanlara", "İstanbul Olmaz Olsun", "Telefonun başında" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Altun, son olarak Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla sevenleriyle buluştu. Programın sezon finali yapmasının ardından bir süreliğine ekrana veda eden Altun'un kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İclal Aydın, Ebru Gündeş, Seray Sever ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle aşk yaşayan sanatçı, bu kez ailesiyle gündem oldu. Ailesi merak edilen Hakan Altun'un babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Hakan Altun'un kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...
11.08.2022 20:20 - Son Güncelleme: 11.08.2022 20:20
1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Siirtli olan Hakan Altun, askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfetti ve 1998'te kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı.
Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışma fırsatı yaşayan Altun, son olarak Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu üstlendi.