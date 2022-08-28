Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun'un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...
Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in tekrar bölümünün yayınlanması üzerine gündeme gelen Hakan Altun, yayın sırasında babasını andı. 'Hani Bekleyecektin' şarkısını seslendirdikten sonra babasının bir sözünü izleyiciler ile paylaşan Altun, programa damga vurdu. Ünlü şarkıcının babası da merak edilip araştırılmaya başlandı. Altun'un merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun'un babası hangi ünlü isim çıktı...
28.08.2022 00:30 - Son Güncelleme: 28.08.2022 01:41
Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici ile buluştu.
Ankara oyun havalarının söylendiği Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun, 'Hani Bekleyecektin' şarkısını seslendirdikten sonra babasının bir sözünü izleyiciler ile paylaştı.