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Haberler Magazin Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun'un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun'un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in tekrar bölümünün yayınlanması üzerine gündeme gelen Hakan Altun, yayın sırasında babasını andı. 'Hani Bekleyecektin' şarkısını seslendirdikten sonra babasının bir sözünü izleyiciler ile paylaşan Altun, programa damga vurdu. Ünlü şarkıcının babası da merak edilip araştırılmaya başlandı. Altun'un merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun'un babası hangi ünlü isim çıktı...

takvim.com.tr
28.08.2022 00:30 - Son Güncelleme: 28.08.2022 01:41
Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...

Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici ile buluştu.

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Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...

Ankara Havalarının söylendiği programa; Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Bostan ve Ayşe Dinçer konuk oldu.

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...

Ankara oyun havalarının söylendiği Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun, 'Hani Bekleyecektin' şarkısını seslendirdikten sonra babasının bir sözünü izleyiciler ile paylaştı.

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...

Bunun üzerine ünlü şarkıcının babası merak edilip araştırılmaya başlandı. Sanatçının merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim! O da kendisi gibi ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer...

İşte başta Hakan Altun olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

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