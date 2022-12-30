Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...
Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler'in sunuculuğunu üstlenen Hakan Altun, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 'Hani Bekleyecektin', 'Ağlamak Yok Yüreğim', 'Duyanlara Duymayanlara' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, Seray Sever, Ebru Gündeş, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla da sık sık gündem oldu. Attığı her adımla dikkat çeken Altun'un hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilip araştırılan Altun'un babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun'un merhum babası hangi ünlü isim çıktı...
30.12.2022 18:22 - Son Güncelleme: 30.12.2022 18:22
'Hani Bekleyecektin', 'Ağlamak Yok Yüreğim', 'Duyanlara Duymayanlara' ve daha nicesiyle büyük beğeni toplayan Hakan Altun, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler'in sunuculuğunu üstlenen Hakan Altun, yılbaşı akşamına özel bölümün tanıtımlarının yayınlanması üzerine gündem oldu.