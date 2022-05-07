Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlü o ismin oğluymuş...

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hakan Altun, sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can ile birlikte üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının yayınlanmasının ardından gündem oldu.