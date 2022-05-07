Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlü o ismin oğluymuş...
Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Altun; Zara ve Gökhan Tepe'nin konuk olduğu bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Program izleyicileri de ünlü şarkıcının hayatını merak edip araştırmaya başladı. 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Siirtli olan şarkıcının özellikle ailesi merak edildi. Ünlü şarkıcının 2017 yılında vefat eden babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın "Duyanlara duymayanlara", "Ağlamak Yok Yüreğim", "Hani Bekleyecektin" şarkılarıyla hafızalara kazınan Hakan Altun'un kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...
07.05.2022 21:19 - Son Güncelleme: 07.05.2022 21:22
Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hakan Altun, sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can ile birlikte üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının yayınlanmasının ardından gündem oldu.
Ev sahipliği yaptığı programda bu hafta Zara ve Gökhan Tepe'yi ağırlayan şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.