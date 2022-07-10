Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim! Meğer kendisinden de ünlü o ismin oğluymuş...
Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı bayram özel bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sesi ve şarkılarıyla programa damga vuran Hakan Altun'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Siirtli olan sanatçının özellikle ailesi merak konusu oldu. Altun'un 2017 yılında vefat eden babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın 'Hani Bekleyecektin', 'Ağlamak Yok Yüreğim', 'Duyanlara Duymayanlara', 'İstanbul Olmaz Olsun' şarkılarının sahibi Hakan Altun'un babası kimmiş...
10.07.2022 21:27 - Son Güncelleme: 10.07.2022 21:27
Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence ve müzik programı bayram özel programıyla izleyici karşısına çıktı. Sesi ve şarkılarıyla programa damga vuran Hakan Altun'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
'Hani Bekleyecektin', 'Ağlamak Yok Yüreğim', 'Duyanlara Duymayanlara', 'İstanbul Olmaz Olsun' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un özellikle ailesi merak edildi.