Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

Yüksek lisansını da İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapan Altun, 1994 yılında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalıştı. Ancak ünlü şarkıcı 1997'de vatani görevini yapmak için askere gitti ve topluluktan ayrıldı.