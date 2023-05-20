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Haberler Magazin Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

Ağlamak Yok Yüreğim, Duyanlara Duymayanlara, Aşk Bahçemsin, Hani Bekleyecektin ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Altun, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile sunduğu müzik programıyla ekranlarda boy gösteren şarkıcının babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun hangi ünlü ismin oğluymuş...

takvim.com.tr
20.05.2023 01:24 - Son Güncelleme: 20.05.2023 01:24
Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Siirtli olan Hakan Altun, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

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Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

Yüksek lisansını da İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapan Altun, 1994 yılında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalıştı. Ancak ünlü şarkıcı 1997'de vatani görevini yapmak için askere gitti ve topluluktan ayrıldı.

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakaladı.

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirdi

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem olan Altun, Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.

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