Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Babası bakın kim çıktı! Meğer o ünlü ismin oğluymuş...
Ağlamak Yok Yüreğim, Duyanlara Duymayanlara, Aşk Bahçemsin, Hani Bekleyecektin ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Altun, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile sunduğu müzik programıyla ekranlarda boy gösteren şarkıcının babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun hangi ünlü ismin oğluymuş...
20.05.2023 01:24 - Son Güncelleme: 20.05.2023 01:24
Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem olan Altun, Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.