Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı aralarındaki fark dikkat çekti
Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun bakın kaç yaşındaymış! Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Altun, yılbaşı özel programının tekrar yayınlanmasıyla gündeme geldi. Arabesk ve fantazi müziğin önde gelen isimlerinden Altun'un hayatı da merak konusu oldu. Ünlü isim hakkında araştırma yapanlar Hakan Altun'un yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemezken partneri Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Hakan Altun kaç yaşındaymış...
08.01.2022 21:12
- Son Güncelleme: 08.01.2022 21:12
Hakan Altun, sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programın yılbaşı özel bölümünün tekrar yayınlanmasıyla gündeme geldi.
Ünlü isim hakkında araştırma yapanlar Hakan Altun'un yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemezken partneri Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti.