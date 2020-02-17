Sibel Can'ın oğlu sevgilisine 'emir' yağdırdı: Bırak elimi!
Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen son çocuğu Emir Aksüt çapkınlık turunda yakalandı. Sevgilisiyle gecelerde görüntülenen Sibel Can'ın oğlu, flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı! Emir Aksüt sevgilisinin elini bırakırken, sevgilisi ise, "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Sibel Can'ın oğlu ise sevgilisine, "Elimi bırak" diyerek bağırdı. İşte Melisa Ural ve Engincan Ural'ın kardeşi olan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt...
17.02.2020 12:56
- Son Güncelleme: 17.02.2020 12:56
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