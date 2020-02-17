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Sibel Can'ın oğlu sevgilisine 'emir' yağdırdı: Bırak elimi!

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen son çocuğu Emir Aksüt çapkınlık turunda yakalandı. Sevgilisiyle gecelerde görüntülenen Sibel Can'ın oğlu, flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı! Emir Aksüt sevgilisinin elini bırakırken, sevgilisi ise, "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Sibel Can'ın oğlu ise sevgilisine, "Elimi bırak" diyerek bağırdı. İşte Melisa Ural ve Engincan Ural'ın kardeşi olan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt...

17.02.2020 12:56 - Son Güncelleme: 17.02.2020 12:56
Sibel Can'ın oğlu sevgilisine 'emir' yağdırdı: Bırak elimi!

Üç çocuğu olan Sibel Can'ın en küçük evladı Emir Aksüt çapkınlık turunda karşısında kameraları görünce sevgilisine emir yağdırdı. İşte Sibel Can'ın çocukları ve oğlu Emir Aksüt'ün sevgilisiyle yakalanma anı...

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Sibel Can'ın oğlu sevgilisine 'emir' yağdırdı: Bırak elimi!

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, önceki gece sevgilisiyle Maslak'ta bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Sibel Can'ın oğlu sevgilisine 'emir' yağdırdı: Bırak elimi!

"AŞKIM BİZİ ÇEKİYORLAR"

Emir Aksüt, sevgilisinin elini bırakırken, genç kadın ise, "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek yüzünü gizlemeye çalıştı.

Sibel Can'ın oğlu sevgilisine 'emir' yağdırdı: Bırak elimi!

Emir ise sevgilisine "Bırak elimi" diye bağırdı. Sevgilisi, hemen Emir'in 'emrini' yerine getirdi.

Sibel Can'ın oğlu sevgilisine 'emir' yağdırdı: Bırak elimi!

İşte Sibel Can'ın çocukları...

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