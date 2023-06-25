Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve Kaya ile tatilde! Boşanma haberine Hakan Ural 'çocuklarımı bırakın bana saldırın' diyerek ateş püskürmüştü
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve Kaya ile tatilde! Boşanma haberine Hakan Ural 'çocuklarımı bırakın bana saldırın' diyerek ateş püskürmüştü... 45 günlük evliyken çiftle ilgili 'boşanacaklar' haberleri aileyi hem üzmüş hem de kızdırmıştı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Engincan Ural ile eşi Merve Kaya soluğu tatilde aldı. Henüz evliliklerinde 1. yıllarını bile doldurmayan körpe çift kameralara işte böyle yakalandı.
25.06.2023 13:10 - Son Güncelleme: 25.06.2023 13:10
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve Kaya ile tatilde! Boşanma haberine Hakan Ural 'çocuklarımı bırakın bana saldırın' diyerek ateş püskürmüştü...
Ekim ayında oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünün ardından , "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" demişti.
"Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. 'Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar' dedi. Çocuk inanamadı 'bu nasıl mümkün olur' dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyorlar…Şu kıza 'eşini aldattı' diyorsun. Hiç onur haysiyetin yok mu, utanman yok mu?"