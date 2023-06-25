Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve Kaya ile tatilde! Boşanma haberine Hakan Ural 'çocuklarımı bırakın bana saldırın' diyerek ateş püskürmüştü...

"Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. 'Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar' dedi. Çocuk inanamadı 'bu nasıl mümkün olur' dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyorlar…Şu kıza 'eşini aldattı' diyorsun. Hiç onur haysiyetin yok mu, utanman yok mu?"