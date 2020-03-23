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Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt büyüdü, kocaman oldu! İşte Sibel Can'ın oğulları ve kızı...

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Sibel Can, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı sevenlerden... Başarılı bir müzik kariyeri olan Sibel Can şöhretini sosyal medyada çocuklarını devretti desek yeridir. Oğulları Emir Aksüt, Engican Ural ve kızı Melisa Ural'ın sosyal medyada binlerce takipçisi var. Sibel Can'ın en küçük çocuğu Emir Aksüt göz önünde olmayı sevmeyenlerden. 2000 yılında dünyaya gelen 19 yaşındaki Emir Aksüt artık koskoca bir delikanlı oldu. Annesinin boyunu geçen Emir Aksüt'ün son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Sibel Can'ın çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları...

23.03.2020 15:03 - Son Güncelleme: 23.03.2020 15:03
Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt büyüdü, kocaman oldu! İşte Sibel Can'ın oğulları ve kızı...

Kimi çok ünlü, kiminden ise çoğu kişinin haberi bile yok.

İşte başta Sibel Can'ın çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları.
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Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt büyüdü, kocaman oldu! İşte Sibel Can'ın oğulları ve kızı...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt büyüdü, kocaman oldu! İşte Sibel Can'ın oğulları ve kızı...
Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt büyüdü, kocaman oldu! İşte Sibel Can'ın oğulları ve kızı...
Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt büyüdü, kocaman oldu! İşte Sibel Can'ın oğulları ve kızı...

ÜMİT ERDİM'İN KIZI

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